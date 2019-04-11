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تعديل عطلة عيد الفصح للمدارس الرسمية والخاصة لتصبح من 18 إلى 29 نيسان

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أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ المذكرة رقم 55/م/2019، تعديلا للمذكرة رقم 43/م/2019، وجاء فيها أنه "بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971، لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد أيام التدريس الفعلي في ​المدارس الرسمية​)، بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها)، بناء على المذكرة رقم 43/م/2019 تاريخ 7/3/2019، وحيث أن الخميس 18/4/2019 يصادف ​خميس الأسرار​، تعدل عطلة المدارس والمعاهد و​المدارس الفنية​ الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها بمناسبة ​الجمعة العظيمة​ و​الفصح​ المجيد لدى ​الطوائف​ المسيحية، لتصبح من صباح يوم الخميس 18/4/2019 ولغاية مساء الإثنين 29/4/2019.

وفي هذه المناسبة، تقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص "بأحر التهاني والتمنيات بدوام ​الصحة​ والعافية والاستمرارية في تأدية رسالتهم السامية وإسهامهم المستمر في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي تصبو إليه".

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