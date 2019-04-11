نزار زكا يتمنى على المرشحين الكف عن نزع ملصقاته الانتخابية

علق السجين ال​لبنان​ي في ​إيران​، المرشح للانتخابات الفرعية في قضاء ​طرابلس​ ​نزار زكا​ في بيان على إقدام عناصر على" نزع ملصقات إنتخابية عائدة إلينا في احياء معروفة الانتماء، نتمنى على المرشحين إعطاء توجيهاتهم العلنية الى المعنيين للكف عن هذه التصرفات الصبيانية، إنطلاقا من ان ​حرية التعبير​ حق مقدّس فوق أي إعتبار إنتخابي".

ولفت الى أن "​البيئة​ التي ننتمي اليها هي بيئة العلم والتسامح والإعتدال، وأنا في صلب هذه البيئة، فليس هكذا يتم التعامل مع لبناني بريء مخطوف في إيران ويقبع تحت الأرض في أحد أبشع المعتقلات في ​العالم​. وهل يُقابَل من يضع صور رموز لبنان في وجدانه، بنزع ملصقاته الانتخابية بالشكل الذي حصل في بعض أنحاء المدينة؟".