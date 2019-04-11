حبيب أفرام بذكرى اختطاف المطرانين اليازجي وابراهيم: لا زمن يمحو المآسي

لفت رئيس ​الرابطة السريانية​ حبيب أفرام في الذكرى السادسة لاختطاف المطرانين اليازجي وابراهيم إلى أن "6 سنوات لغز وصمت ولا أثر لهما، هما أيقوناتان أرثوذوكسيتان لا بطلان عائدان محرران ولا شهيدان قديسان يرزقان في السماء"، مؤكداً أن "لا زمن يمحو المآسي والمطلوب الآن ثورة تقتلع ​الفساد​ ودينامية تعطي الثقة والامل للشعب".

وأشار إلى أن "المطلوب ورشة تعمل على عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم والاصرار على دولة فلسطينية دون صفقات قرن ورفض ​التوطين​".