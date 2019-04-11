كميل ألفرد شمعون: سبيل الخلاص عبر مقاومة ذات وجه إقتصادي إجتماعي لا حربي

أكد رئيس منتدى الشرق للتعدّديّة كميل ألفرد شمعون أن "سبيل الخلاص عبر مقاومة ذات وجه إقتصاديّ إجتماعيّ لا حربيّ"، مشيراً إلى أن "هناك معضلتان تعترضان بناء "دولة المؤسّسات" لا ثالث لهما. وهي متضاربة، ممّا يجعل الحلّ بعيد المنال.

الأولى تكمن في تأقلم ال​لبنان​ي مع نمط الرعاية التي، بدل أن تكون رعاية إجتماعيّة منظّمة تؤمّنها الدولة كحقّ طبيعيّ لمواطنيها، أضحت عبر التاريخ وسيلة ناجعة بيد القيادات الزعاماتيّة لتحصين القبضة حول عنق الملل. إنّ المبادرة إلى بناء دولة عصريّة تتنافى تماماً مع مصالح تلك القيادات السياسيّة والحزبيّة بحيث تفقد دورها كوسيط بين الإدارات والخدمات العامّة والمواطنين".

وشدد شمعون على أن "ثانيها يكمن في الخطاب الإستنفاريّ المستمرّ الداعي إلى رصّ الصفوف والتأهّب الجهادي والقتالي لدرء الأخطار العدوانيّة المحدقة. مفردات لم يعتد لبنان وقت الإزدهار والرفاهية على إدخالها في قاموسه الوطني. وقد جاء ربط هكذا توجّه بمنحى ديني عقائدي فقهي لينمّي لدى الفرقاء الآخرين روح الغبن والضغينة والحقد.

لا تُبنى الأوطان على روحيّة رعويّة أم جهاديّة، بل على أسس تحيّد ذاتها عن خصوصيّات وحيثيّات كلّ مكوّن من النسيج المجتمعي، جاعلة من الجهد الإنمائي في كافّة ​الميادين​ والمرافق الحياتيّة الركيزة الوحيدة الكفيلة بتأمين وتكريس مبدأ الحقوق والواجبات".