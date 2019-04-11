الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة ​الجيش​– ​مديرية التوجيه​ بأنه "أقدم زورقا حربيا إسرائيليا، بتاريخ 10/4/2019 ما بين الساعة 11.25 والساعة 12.55، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، ولمسافة أقصاها 611 متراً".

وفي بيان لها، أوضحت قبادة الجيش أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".