أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة أنه "في الآونة الأخيرة وقعت بعض عمليات الاحتيال نفذها رجل وامرأة في محلة خلدة وذلك عن طريق السحر والشعوذة"، داعية "المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة في المحلة المذكورة، الى الاتصال بمفرزة ​بعبدا​ القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقمين: 921115/05 – 922173/05، بغية التعرف على صورتيهما وإتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقهما".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن دعت المواطنين للاتصال بمفرزة بعبدا في حال وقوعهم ضحية أعمال شعوذة بخلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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