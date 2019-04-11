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مصلحة الليطاني تابعت أشغال ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية

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تتابع الفرق الفنية في ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ اشغال ازالة التعديات عن مشروع ري ​القاسمية​ في ​بلدة السكسكية​، لازالة مصادر التلوث عن ​مياه الري​. كما تتابع اشغال ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية في منطقة الواسطة، لازالة مصادر التلوث عن مياه الري والتي تشمل مزارع ابقار.

وتتابع ايضا اشغال ازالة تجمعات سكنية ومزارع في حرم قناة ري القاسمية، التابعة لمشروع الليطاني في منطقة جوار النخل قرب صور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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