مصلحة الليطاني تابعت أشغال ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية

تتابع الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اشغال ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية في بلدة السكسكية، لازالة مصادر التلوث عن مياه الري. كما تتابع اشغال ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية في منطقة الواسطة، لازالة مصادر التلوث عن مياه الري والتي تشمل مزارع ابقار.
وتتابع ايضا اشغال ازالة تجمعات سكنية ومزارع في حرم قناة ري القاسمية، التابعة لمشروع الليطاني في منطقة جوار النخل قرب صور.
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