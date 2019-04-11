الرئيس اليوناني يلتقي المطران عودة

يلتقي رئيس جمهورية ​اليونان​ ​بروكوبيس بافلوبولوس​، متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ المطران ​الياس عودة​، في مقر اقامته في فندق "فنيسيا". ولدى انتهاء اللقاء رد المطران عودة بكلمة مقتضبة عن سؤال حول ما تضمنه اللقاء فقال: "نحن سعيدون بزيارة الرئيس اليوناني للبنان الذي جاء يتلمس الأوضاع عن قرب وعلى الأرض، وهو لديه رغبة في ان يطلع على الأوضاع، وهذا يسرنا، وقلنا له لو لم تحبوا لبنان لم تأتوا إليه".

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