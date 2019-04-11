الحريري: أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو معالجة العجز والتقشف

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال ترؤسه جلسة ​مجلس الوزراء​ العادية التي تبحث في جدول اعمال من 34 بنداً إلى "الإيجابية التي أرخاها إقرار ​خطة الكهرباء​ على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد ال​لبنان​ي، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في ​الموازنة​ ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر "سيدر".

وأشار إلى أن "أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي ​الإقتصاد​ والمواطنين"، مؤكداً أن "وضعنا في لبنان يبقى مطمئنا والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة. وهذه مسؤولية تقع علينا جميعا في مجلس الوزراء، و​المجلس النيابي​، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها".