"الوفاء للمقاومة": إقرار خطة الكهرباء انجاز مهم ويجب وضعها موضع التنفيذ

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "اقرار ​الحكومة​ ل​خطة الكهرباء​ هو انجاز مهم ويجب متابعة وضعها موضع التنفيذ ليتحقق الهدف منها"، داعية "لتعاون القوى السياسية لتطبيق الخطة حتى لا تلقى مصير سابقاتها من الخطط".

وفي بيان لها تلاه النائب ايهاب حمادة بعد اجتماعها الاسبوعي، شددت الكتلة على "وجوب انجاز قطوعات حسابات الموازنات بين أعوام 1993 و 2017 والتي احيلت الى ديوان المحاسبة واسراع الحكومة في مناقشة مشروع موازنة العام 2019 واحالته الى مجلس النواب لاقراره".

ودعت الكتلة الى دفع مستحقات البلديات بما فيها رواتب العاملين من الصندوق البلدي المستقل.

ورات الكتلة أن "القرارات التسلطية التي تصدرها الادارة الاميركية ما هي الا تعبير عن رد فعل المنهزم الذي فشل في اخضاع المجتمعات المقاومة في منطقتنا"، لافتة الى ان "هذا الادارة اخذت تكشف عن استبدادها السياسي وقد بلغ هذا الاستبداد مداه باعتبار الحرس الثوري منظمة ارهابية في سابقة لا مثيل لها".