الجيش: إحالة منى ابراهيم مثلج على القضاء لانتمائها إلى داعش

أعلنت ​قيادة الجيش​ مديرية التوجيه أن "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص، المدعوة منى ابراهيم مثلج، لانتمائها إلى ​تنظيم داعش الإرهابي​ ولعملها لصالحه، عبر نشرها إصدارات التنظيم المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص وحثّهم على الانتقال إلى ​سوريا​ للالتحاق بالتنظيم والقتال إلى جانبه، ولمحاولتها دخول الأراضي اللبنانية خلسة عبر تنظيم أوراق ثبوتية سورية مزوّرة، ولوجود عدّة بلاغات وخلاصات أحكام صادرة بحقها عن عدّة مراجع قضائية بجرم الانتماء إلى التنظيم المذكور".

وفي بيان آخر لها، أعلنت قيادة الجيش أن "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص، خمسة سوريين لانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال ولمشاركتهم إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش خلال العام 2014، ولعملهم أمنيّاً ولوجستياً لصالحها ولانضمامهم إلى خلية أمنية تابعة لإحدى التنظيمات الإرهابية بهدف مراقبة مواطنين مقربين من الأجهزة الأمنية لاستدارجهم، حيث عملت الخلية على خطفهم وتصفية عدد منهم خلال الأعوام 2014 – 2015 – 2016".