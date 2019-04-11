صالح رأفت: الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية السبت

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ​صالح رأفت​، أنّ "​الحكومة الفلسطينية​ الجديدة برئاسة محمد اشتية، ستُعلن السبت وستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ السبت في مقر الرئاسة بمدينة ​رام الله​".

وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أنّ "اللجنة التنفيذية الّتي ستجتمع الأحد برئاسة عباس ستناقش مهام ومسؤوليّات الحكومة، بمباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في مسألة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنّ "تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بوقف التنسيق الأمني والمباشرة بخطوات الانفكاك الاقتصادي، ستكون على رأس جدول الاجتماع".

وأكّد رأفت "رفض القيادة الفلسطينية بحزم "صفقة القرن" قبل طرحها، وأنّها لن تتعامل معها، بخاصّة وأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ باتت شريكة لحكومة رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ في تكريس الاحتلال وتوسيع ​الاستيطان​".