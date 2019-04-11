خارجية روسيا: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري سعي لشيطنة إيران

اعتبرت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "تصنيف واشنطن ​الحرس الثوري الإيراني​ تنظيمًا إرهابيًا على قائمة المنظمات الإرهابية، هو استمرار لنهج ​الولايات المتحدة​ في شيطنة إيران عن طريق ممارسة أقصى أنواع الضغط عليها"، مشيرة إلى أن "ذلك سينعكس سلباً على سحب قواتها من سوريا".

وأوضحت أن "من بين الضغوط الكبيرة التي تمارسها أميركا، متجاوزة ​مجلس الأمن الدولي​، الانسحاب الأحادي الجانب من ​الاتفاق النووي​ بين إيران والغرب".