اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني تنظيمًا إرهابيًا على قائمة المنظمات الإرهابية، هو استمرار لنهج الولايات المتحدة في شيطنة إيران عن طريق ممارسة أقصى أنواع الضغط عليها"، مشيرة إلى أن "ذلك سينعكس سلباً على سحب قواتها من سوريا".
وأوضحت أن "من بين الضغوط الكبيرة التي تمارسها أميركا، متجاوزة مجلس الأمن الدولي، الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي بين إيران والغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري سعي لشيطنة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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