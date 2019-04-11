الهلال الأحمر الإماراتي سيّر قافلة مساعدات غذائية إلى مناطق نائية في حضرموت اليمنية

أعلن الهلال الأحمر ​الإمارات​ي "أنّه سيّر قافلة مساعدات فيها أكثر من 221 طنًّا من المواد الغذائية الضرورية، إلى عدد من المناطق النائية في ​حضرموت​ ​اليمن​ية".

وأوضح في بيان، أنّه "تمّ توزيع 2740 سلة غذائية استهدفت أكثر من 13 ألف شخص في مديرية دوعن وعدد من المناطق النائية".

مع التذكير أنّ الإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده ​السعودية​ في اليمن منذ آذار 2015، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين).