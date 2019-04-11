أعلن الهلال الأحمر الإماراتي "أنّه سيّر قافلة مساعدات فيها أكثر من 221 طنًّا من المواد الغذائية الضرورية، إلى عدد من المناطق النائية في حضرموت اليمنية".
وأوضح في بيان، أنّه "تمّ توزيع 2740 سلة غذائية استهدفت أكثر من 13 ألف شخص في مديرية دوعن وعدد من المناطق النائية".
مع التذكير أنّ الإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار 2015، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي سيّر قافلة مساعدات غذائية إلى مناطق نائية في حضرموت اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.