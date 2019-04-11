"أنصار الله" أعلنت مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهة جيزان

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أنّ "مقاتلي الجماعة نفّذوا عمليات قنص استهدفت قوات سعودية في جبهة جيزان، أسفرت عن مقتل أربعة جنود".
ويشهد اليمن حربًا منذ عام 2014، بين مسلّحي "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 آذار 2015؛ مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.
ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إنّ عدد القتلى الفعلي قد يبلغ 5 أضعاف ذلك.
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