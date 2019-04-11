"أنصار الله" أعلنت مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهة جيزان

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، أنّ "مقاتلي الجماعة نفّذوا عمليات قنص استهدفت قوات سعودية في جبهة ​جيزان​، أسفرت عن مقتل أربعة جنود".

ويشهد ​اليمن​ حربًا منذ عام 2014، بين مسلّحي "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس المعترف به ​عبد ربه منصور هادي​، تصاعدت في 26 آذار 2015؛ مع تدخّل ​السعودية​ على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقًا ل​منظمة الصحة العالمية​، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إنّ عدد القتلى الفعلي قد يبلغ 5 أضعاف ذلك.