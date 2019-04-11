ظريف لتل ابيب وواشنطن والرياض: انتهت اللعبة ولا يمكنكم احياء داعش

لفت وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ الى "دعم ​اميركا​ و​اسرائيل​ و​السعودية​ للارهابيين في المنطقة"، مخاطبا اياهم بـ"انهم لا يمكنهم احياء تنظيم "داعش" الارهابي مرة اخرى".

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