علق الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن، على أنباء اعتقال جوليان أسانج، معتبراً بأنها صفحة سوداء في تاريخ حرية الصحافة، مشيراً إلى أن "الصور التي بدا فيها سفير الإكوادور إلى لندن وهو يدعو الشرطة السرية البريطانية إلى داخل سفارته، ليجرّوا ناشرا حصل على جائزة دولية في مجال الصحافة إلى خارج مبنى السفارة، سوف تجد طريقها إلى كتب التاريخ. فيهنأ منتقدو أسانج، لكنها لحظة سوداء في تاريخ حرية الصحافة".
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من مبنى سفارة الإكوادور في لندن بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه.
كانت هذه تفاصيل خبر سنودن عن اعتقال أسانج: لحظة سوداء في تاريخ الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.