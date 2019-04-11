سنودن عن اعتقال أسانج: لحظة سوداء في تاريخ الصحافة

علق الموظف السابق ب​وكالة الأمن القومي الأميركية​ ​ادوارد سنودن​، على أنباء اعتقال ​جوليان أسانج​، معتبراً بأنها صفحة سوداء في تاريخ حرية ​الصحافة​، مشيراً إلى أن "الصور التي بدا فيها سفير ​الإكوادور​ إلى لندن وهو يدعو الشرطة السرية البريطانية إلى داخل سفارته، ليجرّوا ناشرا حصل على جائزة دولية في مجال الصحافة إلى خارج مبنى السفارة، سوف تجد طريقها إلى كتب التاريخ. فيهنأ منتقدو أسانج، لكنها لحظة سوداء في تاريخ حرية الصحافة".

وكانت ​الشرطة البريطانية​ قد اعتقلت مؤسس موقع ​ويكيليكس​، جوليان أسانج، من مبنى سفارة الإكوادور في لندن بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه.