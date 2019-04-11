بنس لمجلس الأمن الدولي: للاعتراف بغوايدو رئيسًا لفنزويلا

دعا نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ ​مجلس الأمن الدولي​ إلى "الاعتراف بالمعارض ​خوان غوايدو​ رئيسًا ل​فنزويلا​"، مطالبًا بـ "تنحي الرئيس ​نيكولاس مادورو​". وأوضح بنس أن "الولايات المتحدة تُعد مشروع قرار دولي يرمي إلى الاعتراف بغوايدو رئيسًا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن قد تعرض مشروع قرارها على الجمعية العامة حيث لا تملك أي دولة ​حق النقض​ وذلك لتفادي الفيتو الروسي والصيني".

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