مقتل طالب في مشاجرة أمام مدرسة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
قُتل طالب يعمل على "توك توك" خلال مشاجرة وقعت مع أحد الأشخاص أمام مدرسة التقوى بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، حينما سدد المتهم للمجني عليه طعنة بالصدر أودت بحياته.
تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بمقتل طالب ثانوي صناعي بمركز بني مزار، ويعمل سائق "توك توك".
انتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وضباط المركز لفحص البلاغ، وتبين مقتل "م.ص" 18 سنة، طالب، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع آخرين بمحيط مدرسة التقوى قام خلالها أحد الأشخاص بتسديد طعنة نافذة بصدر المجني عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال.
وجار ضبط المتهمين ومعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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