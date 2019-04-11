أردوغان يأمل في عبور السودان المرحلة الراهنة بـ"سلام ومصالحة وطنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يعبر السودان المرحلة الراهنة بـ "سلام ومصالحة وطنية"، مؤكدا أن لدى أنقرة والخرطوم علاقات "متجذرة في التاريخ".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله اليوم الخميس: "أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن "أهم ما يتمناه أن يتخطى السودان هذه المرحلة على أساس السلام والمصالحة الوطنية".

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وأكد أردوغان أن لدى السودان وتركيا علاقات متجذرة في التاريخ، مشددا على أن بلاده تريد "أن تتواصل هذه العلاقات".

وقال إن تركيا تتلقى أنباء متضاربة حول مصير الرئيس السوداني المعزول، مشيرا إلى أنه في وسعه معرفة مصير البشير وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر، بحسب الاناضول.

وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، في بيان متلفز، اليوم "اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

وتضمن البيان تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا".