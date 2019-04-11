مُحلل: ما حدث في السودان انقلاب قصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى الشيمي:

اعتبر هاني رسلان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام، أن ما جرى في السودان من أحداث أقرب إلى "انقلاب قصر" عن استجابة إلى مطالب المحتجين وإجراء تغيير حقيقي.

تعليقاً على البيان الصادر عن القوات المُسلحة، اليوم الخميس، قال، لمصراوي، رسلان إن معطيات المشهد في السودان لا يُشير إلى حدوث تغيير حقيقي.

واستبعد رسلان أن يتم تطبيق حظر التجول، الذي أعلن عنه وزير الدفاع عوض بن عوف، لاسيما بعد إعلان المعارضة السودانية وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، رفض البيان وتأكيدهم على استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشعب والتي تتمثل في تأسيس حكومة مدنية ومحاكمة كل أقطاب النظام السابق.

تضمن بيان القوات المُسلحة عدة بنود كان أبرزها اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد، حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة، واستمرار العمل بشكل طبيعي بالسلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية.