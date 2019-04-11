روسيا: ما يجري فى السودان"شأن داخلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس ما يجري في السودان بأنه"شأن داخلي" معربا عن أمله بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية في السودان.

وقال بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولاً، ألا يكون هناك تصعيد في الوضع، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك، أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري".

وأكد ممثل الكرملين، أن روسيا تعتبر ما يجري في السودان حاليا، من الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

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وقال:"بالطبع، بغض النظر عما يحدث - ما يحدث هو شأن داخلي للسودان ويجب أن تحل الأمور هناك، وفقا لما يقرره السودانيون أنفسهم".

وأعرب بيسكوف، عن ثقته بأنه، مهما كانت نتيجة ما يجري، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.

وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، في بيان متلفز، اليوم "اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

وتضمنت البيان تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا".