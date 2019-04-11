بالصور.. ندوة لـ"مستقبل وطن" بسوهاج عن التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

نظمت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بسوهاج، بتوجيهات من المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وبإشراف اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، اليوم الخميس، ندوة عن التعديلات الدستورية الجديدة بقرية العنبرية بمركز المنشاة، جنوبي المحافظة، تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك".

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من مواطني قرى مركز ومدينة المنشاة ومشايخ وكبار العائلات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقال رشاد عبدالغني، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بسوهاج، إن الندوة ناقشت عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الإنجازات التي تمت والمشروعات القومية التي أقيمت في الدولة المصرية وبمحافظة سوهاج ومركز المنشاة.

وحث "عبدالغني" المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية.