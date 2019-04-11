لتوعية الموظفين بمخاطر الإدمان.. "أنت أقوى من المخدرات" في ديوان محافظة الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، حملات توعية بمخاطر الإدمان تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والهيئات الحكومية بالإسكندرية.

وتضمنت فاعليات الحملة التي جابت مكاتب العاملين بديوان عام المحافظة خلال مواعيد العمل الرسمية، التعريف بتوجهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين حرصا علي مصلحة المواطن ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية.

ووعت الحملة العاملين والموظفين بخطورة المخدرات وتأثير الإدمان على الفرد وطرق العلاج المجانى الذى توفره الدولة والذي يتم بسرية تامة من خلال الإتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وجرى خلال الحملة توزيع ملصقات وكتيبات علي العاملين تشمل شرح مبسط عن الإدمان وخطورته، وذلك في إطار الخطة القومية للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات ومدى تأثير الإدمان على الأسرة والمجتمع والوطن.