مصر الجديدة للإسكان تطرح 44 قطعة أرض للبيع في مزاد علني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان، التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها ستطرح 44 قطعة أرض للبيع، خلال مزاد علني يوم 2 مايو المقبل.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأراضي تنقسم إلى 40 قطعة أرض بمساحات بين 300 إلى 1741 مترا مربعا، و3 قطع أراضي فيلات بمساحات بين 260 إلى 360 مترا مربعا، وأرض عمارة بمنطقة شيراتون مصر الجديدة بمساحة 1450 مترا مربعا.

وطرحت الشركة، كراسة شروط المزاد بسعر ألف جنيه.

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، أراضي بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لسهر الدماطي العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة.

Advertisements

وقالت الدماطي في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الشركة تتجه إلى بيع نسبة بسيطة جدًا من الأراضي المملوكة لها، لاستخدام عائدات البيع في عدة استخدامات.

وأوضحت الدماطي، أن عائد بيع تلك الأراضي سيتم استخدامه في إعادة هيكلة الهيكل المالي للشركة، وسداد جزء من القروض، وتوفير مبالغ للخطة الاستثمارية، كما ندرس حاليًا زيادة رأس مال الشركة، وبعد موافقة مجلس الإدارة سيتم الإفصاح.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

اقرأ أيضًا:

بعيدًا عن البيع.. كيف تخطط "مصر الجديدة للإسكان" لاستغلال أراضيها؟