فيديو / اللحظات الأولى لتحركات الجيش السوداني قبل "البيان الهام"

أظهر مقطع مصور متداول على موقع تويتر تحركات ضخمة للجيش السوداني، تنتشر في الشوارع، قبيل دقائق من الإعلان عن بيان هام للمؤسسة العسكرية.
ويظهر في الفيديو أحد المواطنين بداخل سيارته وهو يسأل فرد من ضمن عناصر الجيش المنتشرين على طول إحدى الطرق بآلياتهم العسكرية، يسألهم: "خلاص استلموتنا."، في إشارة إلى انقلاب للجيش علىالرئيس عمر البشر.
ويتضح في الفيديو التحيات المتبادلة بين الجنود والمواطنين الذين تدفقوا إلى الشوارع بعد أنباء عن دخول ضباط من الجيش مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الواقع في أم درمان.
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