هذا ابرز ما جاء في كلمة الجيش السوداني بعد الاطاحرة بعمر البشير اليوم الخميس 11 أفريل 2019
*القوات المسلحة السودانية: اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من فساد وسوء الإدارة
*أفراد الأجهزة الأمنية عاشوا ذات الفقر الذي عاشه الشعب السوداني
*صبر أهل السودان يفوق قدرة البشر
*الشباب خرج في تظاهرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع المعيشية
*اللجنة الأمنية تعتذر للشعب السوداني عما جرى من قتل وأعمال عنف
*اللجنة الأمنية العليا قررت تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام
*اللجنة الأمنية تعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين
*نعلن اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن
*تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ
*حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية
*حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد
*تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين
*تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة
*إغلاق الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة
*الحرص على العلاقات الدولية المتماسكة تراعي مصالح السودان العليا
*تأمين المرافق والمنشآت الحيوية
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل / ابرز ما جاء في بيان الجيش في السودان : تعطيل العمل بالدستور و حل البرلمان و فترة انتقالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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