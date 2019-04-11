عاجل / ابرز ما جاء في بيان الجيش في السودان : تعطيل العمل بالدستور و حل البرلمان و فترة انتقالية...

هذا ابرز ما جاء في كلمة الجيش السوداني بعد الاطاحرة بعمر البشير اليوم الخميس 11 أفريل 2019

*القوات المسلحة السودانية: اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من فساد وسوء الإدارة

*أفراد الأجهزة الأمنية عاشوا ذات الفقر الذي عاشه الشعب السوداني

*صبر أهل السودان يفوق قدرة البشر

*الشباب خرج في تظاهرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع المعيشية

*اللجنة الأمنية تعتذر للشعب السوداني عما جرى من قتل وأعمال عنف

*اللجنة الأمنية العليا قررت تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام

*اللجنة الأمنية تعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين

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*نعلن اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن

*تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ

*حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية

*حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد

*تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين

*تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة

*إغلاق الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة

*الحرص على العلاقات الدولية المتماسكة تراعي مصالح السودان العليا

*تأمين المرافق والمنشآت الحيوية