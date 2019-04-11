يسكنها 10 آلاف ساكن / الأمم المتحدة: الجيش النيجيري يخلي بلدة من سكانها قبل عملية أمنية

وكالات- - ذكرت الأمم المتحدة اليوم الخميس 11 افريل 2019 أن الجيش النيجيري أخلى بلدة في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد من جميع سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة، وذلك دون سابق إنذار قبل بدء حملة على المتشددين.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الجيش نقل سكان بلدة جاكانا إلى مخيم على بعد 40 كيلومترا، مضيفة أن بعضهم وصل دون "أي شيء ولا حتى أحذية في أقدامهم".

ويشهد شمال شرق نيجيريا قتالا مستمرا منذ عقد ضد جماعتي الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وبوكو حرام المتشددتين.

Advertisements

وفر عشرات الآلاف من المدنيين إلى مايدوجوري بينما اكتظت المخيمات بالسكان بعد موجة هجمات نفذها متشددون في ديسمبر كانون الأول اجتاحوا خلالها بلدات وقواعد عسكرية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا إدوارد كالون في البيان "أُخليت بلدة جاكانا بالكامل وأُجبر السكان على النزوح إلى مايدوجوري دون منحهم الوقت الكافي لجمع متعلقاتهم الشخصية".

وقال سكان جاكانا إن الجيش يبحث بين السكان عن أعضاء بوكو حرام.