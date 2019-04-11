السودان : اعتقال رئيس الحكومة و السودانيون في الشوارع يرردون " سقطت سقطت ..انتصرنا"

أفادت وسائل اعلام سودانية قبل قليل / صباح الخميس 11 أفريل 2019/ باعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا واعتقال بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير و من جهة أخرى قال شهود عيان أن السودانيين نزلزوا الى الشوارع و يرددون هتاف " سقطت سقطت ..انتصرنا"

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