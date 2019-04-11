أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني في البيان الصادر عن القوات المسلحة بعد إسقاط نظام البشير عن اقتلاع النظام والتحقظ على المسؤولين في مكانآمن.
أثار البيان عند البعض فرحة عارمة بالسودان لنجاح احتجاجاتهم التي أسقطت البشير، وقد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.
كما تم تداول مجموعة من مقاطع الفيديو على موقع التدوين العالمي تويتر للإحتفالات منها فيديو من داخل السفارة السودانية بالكويت وهم يزيلوا صورة البشير ويلقون بها على الأرض عدة مرات كي تتحطم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..السفارة السوادنية في الكويت تقتلع صورة البشير وتحطمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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