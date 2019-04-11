بالفيديو..السفارة السوادنية في الكويت تقتلع صورة البشير وتحطمها

أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني في البيان الصادر عن القوات المسلحة بعد إسقاط نظام البشير عن اقتلاع النظام والتحقظ على المسؤولين في مكان

آمن.

أثار البيان عند البعض فرحة عارمة بالسودان لنجاح احتجاجاتهم التي أسقطت البشير، وقد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.

كما تم تداول مجموعة من مقاطع الفيديو على موقع التدوين العالمي تويتر للإحتفالات منها فيديو من داخل السفارة السودانية بالكويت وهم يزيلوا صورة البشير ويلقون بها على الأرض عدة مرات كي تتحطم.