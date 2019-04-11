رويترز : معارضون سودانيون يرفضون بيان الجيش ويدعون لمواصلة المظاهرات

أعلنت وكالة أنباء رويترز في نبأ عاجل لها منذ قليل أن معارضين سودانيين يرفضون بيان الجيش ويدعون لمواصلة المظاهرات . بيان الجيش ويدعون لمواصلة المظاهرات . وأعلن الجيش السوداني اليوم الخميس، في بيان رسمي عزل الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم وتعيين مجلس انتقالي يدير شئون البلاد لعامين اثنين.

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