أكد محمد كريري، المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة الشئون الإسلامية بمنطقة جازان، صدورتعميم لجميع مساجد منطقة جازان بعدم فتح مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح، وضرورةضبط الصوت بشكل معتدل من دون أن يكون به إزعاج.
قال "كريري"، إنه جرى التعميم على كل المنسوبين في
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق ميكروفونات المساجد فى صلاة التراويح بجازان بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.