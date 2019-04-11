إغلاق ميكروفونات المساجد فى صلاة التراويح بجازان بالسعودية

أكد محمد كريري، المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة الشئون الإسلامية بمنطقة جازان، صدورتعميم لجميع مساجد منطقة جازان بعدم فتح مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح، وضرورة ضبط الصوت بشكل معتدل من دون أن يكون به إزعاج. ضبط الصوت بشكل معتدل من دون أن يكون به إزعاج. قال "كريري"، إنه جرى التعميم على كل المنسوبين في كل مساجد المنطقة أن يقتصر فتح مكبرات الصوت الخارجية على الجوامع فقط دون المساجد، مع مراعاة أن يتم ضبط صوت هذه المكبرات بشكل معتدل، وألا يكون فيه تداخل مع جوامع أخرى، أو تشويش عليها.

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