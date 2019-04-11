قنصلية الخرطوم في جدة توزع الشيكولاتة احتفالًا بإسقاط النظام السوداني

تداول رواد موقع التدوين العالمي "تويتر" مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص بالقنصلية السودانية بجدة أثناء احتفالهم بإسقاط نظام البشير. ظهر في الفيديو شخص سوداني، وهو يوزع الشيكولاتة على الموجودين داخل القنصلية احتفالًا بإسقاط النظام. يذكر أن الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني، أعلن، منذ دقائق في البيان الصادر عن القوات المسلحة، بإسقاط النظام. pic.twitter.com/sQoNgEPXhm

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