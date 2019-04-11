كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تهمة واشنطن لـ"أسانج" وعلاقته بـ"تشيلسي مانينج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه تهم إلى مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، متهمة إياه بالتآمر مع تشيلسي مانينج لارتكاب جريمة اقتحام الكمبيوتر وسرقة البيانات السرية. يمكنه مواجهة ما يصل إلى 5 سنوات في سجن أمريكي إذا ثبتت إدانته.

ويعتقد المدعون العامون الأمريكيون أن "مانينج"، التي كانت محللة لمخابرات الجيش الأمريكي في العام 2010، قد أعطت "أسانج" جزءًا من كلمة المرور التي تم تخزينها على أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكدت شرطة المملكة المتحدة، أنها ألقت القبض على "أسانج"، بسبب طلب تسليم من الولايات المتحدة بسبب نشر الوثائق السرية للبلاد.