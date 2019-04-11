كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق لبناني قبرصي على تسريع مباحثات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية اللبناني عن الاتفاق مع قبرص على تسريع إبرام اتفاقات تسوّي قضية احتياطات نفط البلدين البحرية، معربا عن أمله بأن يتوصل الجانبان إلى "حلف نفطي وغازي" قوي.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس بحضور وزيري الطاقة في البلدين: "حددنا مواعيد للوصول إلى اتفاقات مشتركة... وحددنا كموعد أولي 7 مايو لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط اختلاف".

وأضاف: "المرحلة الثانية في يونيو مع عقد قمة لتقييم أدق... سنحاول في سبتمبر أن نكون قد أنهينا اتفاقية التقاسم حول موضوع النفط، على أن يلحق ذلك بدء مباحثات للاتفاق بين الحكومتين حول الحدود والخطوط وكل الإنشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز".

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وتابع: "لا مجال أمام لبنان لخسارة وقت إضافي"، معتبرا قبرص بلدا "يمكن التعاون معه والاعتماد عليه وسنسعى أكثر وأكثر لتعزيز تعاوننا".

وتعترض تركيا على عمليات تنقيب تجريها قبرص، حيث حذّرت أنقرة شركات النفط العالمية من التنقيب في المياه المتنازع عليها حيث تدعم تركيا جمهورية شمال قبرص في الشطر الشمالي من الجزيرة والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.

ويقسم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رقع، أربع منها محاذية للمياه الإقليمية لقبرص التي تسعى لتكون لاعبا إقليميا فاعلا في حقل الطاقة.