كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: وزير الخارجية السوداني سيشارك في المنتدى العربي الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية السوداني سيشارك الأسبوع المقبل في المنتدى الروسي العربي في موسكو.

وقالت زاخاروفا: "ستعقد الجلسة الوزارية الخامسة لمنتدى التعاون الروسي العربي في 16 نيسان / أبريل في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

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وأضافت: "بما يتوافق مع الصيغة التي جاءت في مذكرة ديسمبر عام 2009 الخاصة بانشاء المنتدى، فإن قوائم المشاركين بهذه الفعالية يضمن وزراء خارجية دول الترويكا التابعة لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، أي العراق والسودان والصومال، إضافة إلى تونس كرئيس حالي ورئيس القمة وأمين عام هذه المنظمة".

ويناقش منتدى الروسي العربي، الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الجلسة القادمة، كما سيبحث الأطراف أيضًا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في سوريا وليبيا واليمن والتسوية الشامل للوضع في منطقة الخليج العربي، وكذلك مكافحة الإرهاب والتطرف.