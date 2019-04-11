كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الأطباء السوداني: أطلق سراحنا بنفس طريقة اعتقالنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى أحمد الشيخ، نقيب الأطباء السودانيين المفرج عنه اليوم الخميس، لقناة "العربية" كيف تلقى المعتقلون نبأ الإفراج عنهم.

وقال الشيخ إن المعتقلين تفاجأوا بمدير المعتقل وهو يقول لهم: "الحمد لله على السلامة، تم إطلاق سراحكم"، حيث حدث إطلاق السراح دون مقدمات، بنفس الطريقة التي تم اعتقالهم بها.

وأكد أحمد الشيخ أن المعتقلين كانوا "يتوقعون التغيير الذي حصل"، وقد كانت هناك "إرهاصات يقرأونها في وجوه حراس المعتقل"، مؤكداً أن جميع المعتقلين السياسيين تم إطلاق سراحهم.

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وأضاف أحمد الشيخ، الذي تم اعتقاله في 25 ديسمبر الماضي في الخرطوم، أن ظروف الاعتقال كانت عادية، وهي أقرب إلى التحفّظ والتحقيق العادي.

في سياق متصل، أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، اليوم الخميس "اقتلاع" نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.