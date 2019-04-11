كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهنيين السودانيين" يناشد الجميع بعدم الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب تجمع المهنيين السودانيين، بإطلاق سراح معتقلي الثورة وجميع قادة وعضوية تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن ثورة ديسمبر المجيدة بقيادة شعبية خالصة استطاعت تخليص هؤلاء الأحرار من قبضة الاستبداد.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين، كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.

كما ناشد الجميع بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.

وقد أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسين في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements

وأضاف أنه تم تعطيل الدستور، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية.

وطمأن عوض بن عوف دول العالم بالالتزام بالاتفاقات الدولية وتأمين المرافق.

وقال نائب الرئيس إن الفقراء زادوا فقراء والأغنياء زاد غناهم، وأضاف أن الشعب كان مسامحا وكريما، رغم ما أصاب المنطقة، فقد خرج شبابه في تظاهرات سلمية تعبر عنها شعاراتهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتابع أن النظام ظل يردد الوعود الكاذبة حول مطالب الشبع السوداني، ودعا عوض بن عوف للترحم على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية حذرت من الأوضاع، وسوء الإدارة والفساد.