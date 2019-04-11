تفاصيل اللقاء الذي جمع لفتيت بالنقابات المركزية.. اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، إلى اجتماع عاجل بمقر وزارته، صباح اليوم الخميس، بخصوص ملف الحوار الاجتماعي.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تم الاتفاق على تحسين العرض الحكومي حول الزيادة المقترحة، إضافة إلى أنه تم الإتفاق على مواصلة الحوار، حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل.

كما أكد بلاغ للكونفدرالية للشغل، قبل قليل، على أن “النقابة دعت إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماع، وتنفيذ الالتزامات وعلى الخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″.

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وطالبت النقابة ذاتها، ب”احترام الحريات النقابية مع ضرورة إصدار وزارة الداخلية مذكرة لجميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، مع ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والتجاوب مع مختلف القضايا الوطنية التي هي موضوع توترات مجتمعية”.

بالمقابل، كانت الحكومة اقترحت زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 والرتبة 5، وتقترح أيضا زيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 والرتبة 6.

وسيتم صرف الزيادة على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة، الدفعة الأولى 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية، في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة لـSMIG وSMAG على دفعتين.