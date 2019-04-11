كأس “الكاف”.. الحسنية يغادر اليوم لمصر ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي على حساب الزمالك

غادرت بعثة فريق حسنية أكادير، ممثل كرة القدم المغربية في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب نهضة بركان، صباح اليوم الخميس، الأراضي المغربية متوجهة صوب الديار المصرية، وذلك من أجل خوض مباراة إياب ربع نهائي المنافسة، أمام الزمالك المصري.

ومن المرتقب أن يخوض ممثل الكرة المغربية 3 حصص تدريبية في مصر، قبل خوض هذه المباراة، الأخيرة ستكون على أرضية ملعب المباراة، وذلك من أجل الاستعداد الجيد لهذا النزال التاريخي.

واستعاد الفريق السوسي خدمات كل من عبد الكريم باعدي، وعبد الحكيم باسين، اللذان غابا عن مباراة الذهاب في ملعب “أدرار”، فيما يستمر غياب المهدي أوبيلا بسبب الإصابة.

ويسعى سفير الكرة المغربية في ثاني أغنى المنافسات القارية إلى تأكيد الأداء المبهر الذي قدمه في مباراة الذهاب، وإحراج العملاق المصري الزمالك، بميدانه وأمام جماهيره، ولما لا تحقيق نتيجة تاريخية والتأهل لدور النصف للمرة الأولى في تاريخه.

جدير ذكره أن هذه المباراة ستقام يوم الأحد القبل، على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي.