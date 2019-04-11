بعد السعودية..بوريطة ينقل رسالة من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر

استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الخميس، في الديوان الأميري، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل بوريطة رسالة من الملك محمد السادس، إلى تميم بن حمد آل ثاني، تهم العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية.

وخلال الاستقبال، نقل بوريطة إلى أمير دولة قطر تحيات، وتقدير الملك محمد السادس، متمنيا له وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري التطور والنماء.

ومنذ يومين، يوجد وزير الخارجية المغربي في منطقة الخليج، حيث نقل رسائل الملك لمختلف رؤساء الدول الخليجية.