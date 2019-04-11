تقارير – الاتحاد الإفريقي يعين المغربي معاد حاجي كاتبا عاما لـ”الكاف” خلفا للمصري فهمي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، رسميا المغربي معاد حجي، كاتبا عاما للاتحاد القاري للعبة، خلفا للمصري عمر فهمي، الذي تقلد هذه المهمة لفترة قصيرا، خلفا للمغربي الآخر هشام العمراني.

وحسب الصفحة الرسمية لقناة “الرياضية” على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقناة “بي إن سبورت” القطرية، فإن معاد حجي أصبح هو الكاتب العام الجديد للاتحاد القاري للعبة، وذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد اليوم بمدينة الجيزة، بعد أن كلفه أحمد أحمد، رئيس “الكاف”، بمهام السابقة داخل الاتحاد.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية والإفريقة قد أشارت قبل فترة طويلة إلى رغبة رئيس “الكاف” في تغيير كاتبه العام، بسبب فقدان الثقة بين الرجلين، وتسريب العديد من الأخبار والأنباء المرتبطة بصفقات وتحركات الرجل الأول داخل أكبر اتخاد رياضي في القارة السمراء، مع العلم أن الخطاب الرسمي في الاتحاد يشير إلى أن فهمي سيغادر الاتحاد لأسباب صحية.

وشغل حاجي مهمة مدير المنتخبات الوطنية في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما عين مؤخرا منسقا عاما لإدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى اشتغاله في فترة سابقة مستشارا في ديوان وزير الشباب والرياضية السابق، منصف بلخياط، ناهيك عن اشتغاله في المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي في فترة من الفترات.