فترة انتقالية لعامين وحالة طوارئ وحظر التجول.. هذه تفاصيل القرارات التي أعلن عنها الجيش السوداني بعد اعتقال البشير

أعلن وزير الدفاع السوداني، قبل قليل، اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير واعتقاله والتحفظ عليه في مكان آمن، وفق بيان تلاه على التلفزيون الرسمي.

وأعلن الوزير عوض بن عوف، نيابة عن اللجنة الأمنية العليا، التي يرأسها، عن فترة انقتالية تمتد لمدة عامين.

كما أكد حل مجلس مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان والمجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات، وكذا فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وقال الوزير إن اللجنة الأمنية اصطدمت بعناد رأس النظام وإصراره على الحلول الأمنية.

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وأكد بيان الجشي أن القوات المسلحة تتابع سوء الإدارة والفساد في أجهزة الدولة وانسداد الأفق أمام الشعب منذ فترة طويلة.

وأضاف بأن صبر أهل السودان كان فوق تصور البشر، حسب تعبيره، معتبرا أن الشعب تخطى المراحل بحكمة وتجنب الإنزلاق إلى الفتن من خلال حراك سلمي.

واعتبر وزير الدفاع بأن النظام ظل يردد وعودا كاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها.

كما قال الوزير إن اللجنة الأمنية تعتذر عن الخسائر التي سجلت في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية خلال الإحتجاجات.