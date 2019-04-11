بعد مباراة مانشتسر يونايتد وبرشلونة..ميسي يخضع لفحوصات طبية

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الخميس، إن اللاعب ليونيل ميسي من صفوف برشلونة سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في ذهاب ربه نهائي مسابقة أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد.

وحسب المصدر ذاته، فإن تعرض ميسي لضربة بالوجه من طرف لاعبي الخصم، فرضت على النادي عرضه على الطبيب اليوم، للتأكد من أن جميع الأمور بخير، خصوصاً وأن اللاعب بعد المباراة شعر ببعض الالام.

وكانت مباراة “المان يوناتيد” والكتالوني، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد، في حين ستجرى مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل، بملعب “الكامب نو” للتعرف على أول المتأهلين لنصف نهائي المسابقة الأوروبية، التي يتنافس أيضاً على لقبها كل من ليفربول، وتوتنهام، ومان سيتي، ثم أجاكس أمستردام، ويوفنتوس، وبورتو.