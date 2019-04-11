إيقاف كوستا حتى نهاية الموسم وتغريم فريقه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاف مهاجم أتلتيكو مدريد، دييجو كوستا، ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى عقب إهانته للحكم بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال خسارة فريقه 2-صفر أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.

وجاء في تقرير الحكم أن كوستا البالغ عمره 30 عاما أقسم وصاح في وجه حكم المباراة، خيسوس جيل مانزانو، كما أمسك به في "مناسبات عدة" عقب طرده في الدقيقة 28 من المباراة.

وأشارت اللجنة إلى أن الإيقاف، الذي أنهى موسم كوستا حيث تتبقى سبع مباريات على نهاية الدوري، يتضمن أربع مباريات لانتهاكه المادة 94 للوائح الدوري لاستخدامه عبارات مهينة أو مسيئة ضد حكم المباراة، وجاءت المباريات الأربع الأخرى لانتهاكه المادة 96 التي تشير إلى استخدام عنف بسيط تجاه الحكم.

وتم تغريم أتلتيكو مدريد 2800 يورو (3150 دولارا) بينما تم تغريم كوستا 6010 يورو ضمن العقوبات المفروضة عليه جراء تلك الواقعة.