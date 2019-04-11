جمالي: اعدكم في حال فوزي ان تكون طرابلس هي شغلي الشاغل

لفتت المرشحة عن المقعد السني في الإنتخابات الفرعيّة في ​طرابلس​ ​ديما جمالي​ إلى "أنني أشكر كل من وقف إلى جانبي بهذه المحنة والامر الايجابي في موضوع ​الانتخابات الفرعية​ في طرابلس هو أننا تمكنا من توحيد الصف ونتأمل أن نبني على هذا الجو الايجابي لانماء طرابلس".

وخلال غداء على شرف رئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في طرابلس، أكدت جمالي"أنني أعد أن يكون شغلي الشاغل هو طرابلس ووجعها وإنمائها بالتضامن والتكاتف مع كل المسؤولين".