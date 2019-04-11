لفتت المرشحة عن المقعد السني في الإنتخابات الفرعيّة في طرابلس ديما جمالي إلى "أنني أشكر كل من وقف إلى جانبي بهذه المحنة والامر الايجابي في موضوع الانتخابات الفرعية في طرابلس هو أننا تمكنا من توحيد الصف ونتأمل أن نبني على هذا الجو الايجابي لانماء طرابلس".
وخلال غداء على شرف رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في طرابلس، أكدت جمالي"أنني أعد أن يكون شغلي الشاغل هو طرابلس ووجعها وإنمائها بالتضامن والتكاتف مع كل المسؤولين".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: اعدكم في حال فوزي ان تكون طرابلس هي شغلي الشاغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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