مسئول عسكري سوداني يكشف قائمة المعتقلين من حكومة البشير

صرح مسئول عسكري لشبكة CNN بأن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيالا، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس عمر البشير من بين العشرات من المسئولين الذينسيتم اعتقالهم في السودان، اليوم الخميس، وذلك بعد حصولهم على أمر من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المسئول إنه تم اعتقال وزير الدفاع السابق
يذكر أن "سي إن إن" ذكرت أن قوات عسكرية في الخرطوم اقتحمت جزءًا من مقر الحزب الحاكم، اليوم الخميس.
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