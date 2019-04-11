مسئول عسكري سوداني يكشف قائمة المعتقلين من حكومة البشير

صرح مسئول عسكري لشبكة CNN بأن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيالا، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس عمر البشير من بين العشرات من المسئولين الذين

سيتم اعتقالهم في السودان، اليوم الخميس، وذلك بعد حصولهم على أمر من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المسئول إنه تم اعتقال وزير الدفاع السابق

عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الحكومة السابق، والعضو البارز في المؤتمر الوطني، عوض الجاز، ونائبيه السابقين، بري حسن صالح، وعلي عثمان طه.

يذكر أن "سي إن إن" ذكرت أن قوات عسكرية في الخرطوم اقتحمت جزءًا من مقر الحزب الحاكم، اليوم الخميس.