مصادر: تعليمات أمنية بإخلاء القصر الرئاسي السوداني من جميع العاملين

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، عن مصدر مطلع من داخل القصر الجمهوري بالسودان، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية أصدرت تعليمات بإخلاء القصر الرئاسي منجميع العاملين به.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إدارة أمن القصر الجمهوري تصدر أوامر بإخلاء جميع العاملين بقصر الرئاسة".
وكانت وتيرة الاحتجاجات تصاعدت، السبت الماضي،
واندلعت الاشتباكات، الثلاثاء الماضي، بين جنود عملوا على حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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