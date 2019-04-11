نجل الصادق المهدي: البشير تحت الإقامة الجبرية

نقلت قناة الحدث، اليوم الخميس، عن نجل زعيم المعارضة الرئيسية في السودان، الصادق المهدي، قوله إن الرئيس عمر

البشير تحت الإقامة الجبرية، وكذلك عدد من قيادات الإخوان المسلمين.

وكانت القناة، ومقرها دبي، نسبت التصريح في بادئ الأمر للصادق المهدي نفسه، لكنها أوضحت في وقت لاحق أن ابنه الصديق الصادق المهدي هو من أدلى به.