الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس"

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" اليوم الخميس، بعد استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

وقالت الشرطة "ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاماً) اليوم الخميس 11 أبريل في سفارة الإكوادور".

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج "بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذي منحته لأسانج.

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